РИАМО - 26 фев. В текущем году объем финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Подмосковье превысит 65 миллионов рублей, всего поддержку планируют оказать 831 организации, сообщил в среду начальник управления по работе с негосударственными организациями и корпоративному развитию министерства социального развития Московской области Роман Самичко.

«Общий объем финансирования (СО НКО - ред.) в 2019 году составил более 38 миллионов рублей. В 2020 году планируется (выделить - ред.) более 65 миллионов рублей», - сказал Самичко в ходе конференции в доме правительства Московской области.

По его словам, в прошлом году органы местного самоуправления Подмосковья оказали поддержку 872 социально ориентированным НКО. Лидерами по объемам поддержки стали Балашиха (поддержано 67 организаций), Богородский округ (60 НКО), Серпухов (24 НКО).

В 2020 году в Московской области планируется оказать поддержку 831 социально ориентированной НКО. В частности, финансовую помощь получат 344 организации, которые работают в сфере соцзащиты населения, а также 40 НКО, занимающихся охраной здоровья, 111 НКО из сферы культуры и другие.