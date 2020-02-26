РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Граффити-художники из подмосковного Подольска смогут отправить эскизы своих работ на областной конкурс до 31 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ежегодный областной конкурс граффити пройдет с 5 марта по 30 июня. Темами конкурса в этом году стали «#Подмосковье75», «Потомки Победителей», «Улицы Героев». Он пройдет в несколько этапов.

«Так, с 5 по 31 марта будут приниматься анкеты и эскизы работ, а с 1 по 7 апреля жюри произведет отбор конкурсных эскизов и определит финалистов. С 20 апреля по 7 мая отобранные изображения граффити нанесут на открытые поверхности. С 8 по 15 мая фото лучших работ на муниципальном уровне будут направлены для участия в областном этапе. Победителей определят с 18 мая по 30 июня», - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние жители Подольска как индивидуально, так и в командах. Областной конкурс граффити проводится в целях популяризации культурного наследия Московской области, а также создания условий для творческого самовыражения. Анкеты принимаются на электронный адрес: graffitimo-gusk@mail.ru.