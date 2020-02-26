РИАМО - 26 фев. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с уходом Дмитрия Шепелева с Первого канала, сообщает Nation News.
Во время общения с подписчиками в Instagram Собчак иронично намекнула, что причиной увольнения бывшего мужа певицы Жанны Фриске стала именно она.
Шепелев уволился с Первого канала 18 февраля. По его словам, уходу не предшествовало никаких конфликтов. С 2017 года Шепелев вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», где героев проверяли на ложь.
По данным ряда СМИ, у руководства Первого канала и Шепелева возникли разногласия из-за финансовых вопросов – ему якобы сильно урезали зарплату в пользу гонорара Собчак.
Ведущего пригласили на телеканал «Пятница», он уже успел встретиться с гендиректором канала Николаем Картозия.
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