РИАМО - 26 фев. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с уходом Дмитрия Шепелева с Первого канала, сообщает Nation News.

Во время общения с подписчиками в Instagram Собчак иронично намекнула, что причиной увольнения бывшего мужа певицы Жанны Фриске стала именно она.

«Я-то тут при чем? Вообще в принципе все плохое в мире – из-за меня», – написала телеведущая.

Шепелев уволился с Первого канала 18 февраля. По его словам, уходу не предшествовало никаких конфликтов. С 2017 года Шепелев вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», где героев проверяли на ложь.

По данным ряда СМИ, у руководства Первого канала и Шепелева возникли разногласия из-за финансовых вопросов – ему якобы сильно урезали зарплату в пользу гонорара Собчак.

Ведущего пригласили на телеканал «Пятница», он уже успел встретиться с гендиректором канала Николаем Картозия.