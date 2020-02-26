РИАМО - 26 фев. В Подмосковье и Москве на 27 и 28 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье предупреждение действует с 06:00 27 февраля до 18:00 28 февраля. В столице «желтый» уровень из-за снега объявлен с 09:00 27 февраля до 21:00 28 февраля. Из-за дождя предупреждение в Москве действует до 18:00 27 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В Московском регионе 27 февраля будет облачно, ожидаются дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами образуются туман и гололедица. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 2-4 градуса. 28 февраля будет облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – плюс 2 градуса, днем — плюс 2-4.