РИАМО - 26 фев. В 30,5% дорожных аварий с автобусами в Подмосковье за рулем были водители со стажем более 30 лет, самая частая причина ДТП – неправильный выбор дистанции, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, полковник полиции Дмитрий Столяров.

«Чаще всего в ДТП (с участием автобусов – ред.) попадали наиболее опытные водители, имеющие стаж вождения более 30 лет – 30,5%», – сказал Столяров.

По его словам, аналогичная статистика наблюдается несколько лет подряд. Это связано со снижением внимания в пожилом возрасте, а также усложнением ситуации на дорогах по сравнению с советскими временами.

«Водители старше 50 лет, к сожалению, совершают тяжелые дорожно-транспортные происшествия. Водитель автобуса за рулем принимает столько же решений одновременно, как и пилот самолета. Когда человек очень долго работает, у него уже нет такой реакции, как в 25 или 30 лет», – пояснил Столяров.

Основными причинами совершения ДТП он назвал неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости движения дорожной ситуации, несоблюдение очередности проезда и выезд на встречную полосу.

В 2019 году в Московской области зарегистрировали 272 ДТП с участием водителей автобусов (на 15% меньше, чем в 2018 году). В них погибли 30 человек и 421 человек получил телесные повреждения. При этом 118 ДТП произошло по вине водителей автобусов.