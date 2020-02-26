РИАМО - 26 фев. При теплой погоде обитающие в Москве летучие мыши могут проснуться от зимней спячки в марте или апреле, тогда как в обычных условиях они просыпаются в мае, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

В летнее время летучих мышей можно увидеть в крупных городских парках, например, в Измайловском и Битцевском.

«Зверьки активны только в теплое время года, селятся в дуплах крупных деревьев, реже в искусственных гнездовьях. Если вести себя тихо и осторожно, то поздно вечером на берегу какого-нибудь водоема или на опушке может посчастливиться встретить летучую мышь», – говорится в сообщении.

Зимой ночные охотники прячутся в укромных уголках, в одном месте могут пережидать зиму сразу несколько десятков особей. Среди летучих мышей есть и перелетные виды, которые могут мигрировать на зиму в теплые регионы.

Как пояснили зоологи, рукокрылые хорошо видят, однако охотятся и ориентируются в пространстве зверьки благодаря ультразвуковой эхолокации, которая не доступна для человека. Также летучие мыши любят «поговорить» друг с другом и даже поют песни на высоких частотах.

В основном летучие мыши питаются насекомыми, но могут перекусить и лягушками, а также ящерицами и птицами. Мыши-вампиры, которые способны пить кровь, обитают только в Южной Америке.

Ранее синоптики сообщали, что морозы вернутся в Москву к началу весны. Ожидается, что к 1 марта температура воздуха в столице будет не выше минус 1 градуса, а пик похолодания придется на первые числа календарной весны.