РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. В Домодедове 5 марта состоится мастер-класс «Инвестиции для жизни и бизнеса», вход свободный по регистрации, сообщается на официальной странице Торгово-промышленной палаты городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«5 марта в 9:00 приглашаем на мастер-класс «Инвестиции для жизни и для бизнеса». Вход на мероприятие свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке или по телефону: +7(916)950-02-88», - говорится в сообщении.

На мастер-классе расскажут о возможности приумножить доходы и создать собственный инвестиционный капитал. В качестве спикера выступит международный страховой брокер Александр Мазай.

Встреча пройдет в семейном кафе «Андерсон» по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом №42.