РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В подмосковных Мытищах началось устройство насыпи земляного полотна на строящемся путепроводе через железную дорогу Ярославского направления на улице Фрунзе и улице Мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас земляное полотно уложено на 20%. Строители почти завершили устройство опор путепровода – общий вес металлоконструкций составит порядка 930 тонн. Также ведется сборка стапеля для последующего монтажа металлоконструкций. В апреле планируется приступить к надвижке пролетного строения над железной дорогой. Завершить работы по монтажу пролета планируется в августе, а затем строители приступят к бетонированию проезжей части путепровода», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство сооружения ведется с октября 2018 года. Общая протяженность путепровода с подходами составит 2 километра, из них длина эстакады 159 метров. Количество полос движения - от 2 до 4 в зависимости от участка. Перспективная пропускная способность дороги - порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. На путепроводе будут установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения и шумозащитные экраны, высота которых составит 8 метров.

«Путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в середине 2021 года. Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона», - говорится в сообщении.