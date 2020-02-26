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Еда

Блины без вреда: как готовить и с чем есть

Как изменить рецептуру теста для блинов на более диетичную и какие начинки самые полезные, выяснила у экспертов корреспондент РИАМО.
© РИАМО, Анастасия Осипова

Какую муку использовать

© РИАМО, Александр Манзюк

Блины можно сделать гораздо более полезными, если заменить в рецептуре теста пшеничную муку, рассказывает нутрициолог Татьяна Маралова. По словам эксперта, у такой муки высокий гликемический индекс – она способна резко повышать уровень инсулина. Из-за этого увеличивается вероятность развития диабета.

Однако альтернатив пшеничной муке у людей, которые заботятся о здоровом питании, сегодня немало. Эксперт советует обратить внимание на кокосовую муку: не являясь зерновой культурой, она содержит много клетчатки, белка и всего 9 г насыщенных жиров на 100 г муки – они не откладываются на боках, а ускоряют метаболизм. Хороша и гречневая мука – она содержит массу полезных витаминов и микроэлементов.

«Но мука из обычной гречки имеет горьковатый привкус. Поэтому для выпечки блинов и вообще десертов лучше использовать муку зеленой гречки – в ней польза и только польза, а еще нежный вкус», – поясняет Татьяна.

Нутрициолог отмечает, что тем, кто не хочет наносить вред фигуре, для блинов подойдет и рисовая мука. За счет этого продукта удается уменьшить калорийность блюда. Однако она противопоказана людям с диабетом – как и пшеничная, рисовая мука способна повышать инсулин. А вот ржаная мука прекрасно подходит диабетикам, рассказывает Татьяна и добавляет:

«Это медленный углевод с ценными полезными свойствами. При этом не вызывает повышения инсулина в крови. Но и тут есть свое ограничение – тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка или язвенными болезнями ЖКТ, такой продукт употреблять не стоит».

Наравне с мукой из зеленой гречки своими фаворитами в приготовлении блинов и другой выпечки Маралова называет овсяную и кукурузную муку: «Такие ингредиенты помогают приготовить не только менее вредное, а само по себе полезное блюдо, причем вкус блинов от этого нисколько не проигрывает».

Фитнес-тренер Мария Шустик рассказывает, что блинчики в рационе часто используют спортсмены. Ведь блюдо готовится просто, быстро и всегда есть возможность начинить его чем-нибудь полезным, отмечает эксперт и добавляет:

«Те, кто активно тренируется, любят добавлять в тесто для блинчиков протеин. Остальные компоненты – это молоко низкой жирности, отруби, сода, яйцо, немного соли. Такое блюдо более богато белком. При этом быстро и надолго насыщает, так что скушать целую стопку блинов точно не получится».

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Какое масло взять

 pixabay.com

Татьяна Маралова уверена: превратить блюдо в полезное можно, если внести небольшие коррективы и в сам процесс выпекания. Для этого еще на стадии смешивания ингредиентов нутрициолог рекомендует добавить в тесто пару столовых ложек растительного масла.

«Это значительно уменьшит использование масла в приготовлении, а ведь от него основной вред», – отмечает Татьяна.

Диетолог и фитнес-тренер Мария Шустик рекомендует использовать для блинов сковороду с антипригарным покрытием. «Тогда не составит труда переворачивать их с одной стороны на другую даже при минимальном количестве масла», – добавляет эксперт.

Что касается самого масла для жарки, Мария советует отдать предпочтение кокосовому как наиболее подходящему для термообработки и не выделяющему канцерогенных веществ при нагревании:

«Для выпекания блинов вполне достаточно капли масла, которое удобно распределить по сковороде силиконовой кисточкой».

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Полезные начинки для блинов

 pixabay.com

В качестве дополнений к блинам нутрициолог Татьяна Маралова предлагает использовать ягоды, которые куда менее вредны, чем, к примеру, сгущенка. И лучше, если это будет сезонный продукт: это не только полезнее, но и вкуснее, ароматнее.

«Не стоит переживать, что зимой нет возможности купить сезонные свежие ягоды. Замороженные малина, черная и красная смородина теряют всего 10 % своего первоначального состава витаминов», – добавляет эксперт.

Тренер Мария Шустик отмечает: если проявить немного смекалки, вполне можно подобрать более здоровые версии начинок для блинов.

«Самое простое – это кушать блюдо с медом и сухофруктами. Вместо сметаны можно использовать греческий йогурт или просто натуральный низкожирный йогурт без добавок», – рассказывает эксперт.

Тем, кто любит несладкие блинчики, Мария в качестве наполнения предлагает использовать куриную грудку или слабосоленую семгу с творожным сыром.

«А любителям варенья и джемов предлагаю приготовить натуральное фруктовое или ягодное пюре без сахара и вредных добавок. Для этого яблоко или грушу приготовьте на пару и блендируйте в пюре», – советует тренер.

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Рецепты от специалистов

© РИАМО, Александр Кожохин

На Масленой неделе нутрициолог Татьяна Маралова не будет изменять своему любимому и проверенному рецепту блинов. Для приготовления потребуется:

– 2 яйца;

– 200 мл молока (или по 100 мл молока и воды);

– 50 г муки из зеленой гречки;

– 1 ч. л. подсластителя (меда или фруктозы);

– 1 ст. л. растительного масла;

– соль по вкусу.

Секрет нежных и пышных блинчиков, по мнению тренера Марии Шустик, заключается в том, чтобы добавить в тесто желтки, а белки взбить отдельно миксером, аккуратно добавив потом к остальной массе. Сама же она использует несколько проверенных рецептов с гармоничными по вкусу дополнениями:

Вариант 1. Тесто готовится из овсяной муки, яиц, кефира (можно молока или воды), соли. В качестве начинки сюда отлично подойдут вареные креветки с авокадо и творожным сыром.

Вариант 2. Для теста нужно взять рисовую муку, яйцо, кефир/воду/молоко, соль. Отличной начинкой для таких блинчиков станут замороженные ягоды (например, вишня), смешанные с творогом до 2 % жирности, медом или подсластителем.

Вариант 3. В этой ПП-рецептуре используется кокосовое или соевое молоко (1 стакан), кукурузная мука (3/4 стакана), яйца (2 шт.), соль по вкусу, мед или сахарозаменитель.

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МасленицаМоскваПодмосковьеБлиныЕда
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