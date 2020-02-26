Блины без вреда: как готовить и с чем есть

Блины можно сделать гораздо более полезными, если заменить в рецептуре теста пшеничную муку, рассказывает нутрициолог Татьяна Маралова. По словам эксперта, у такой муки высокий гликемический индекс – она способна резко повышать уровень инсулина. Из-за этого увеличивается вероятность развития диабета.

Однако альтернатив пшеничной муке у людей, которые заботятся о здоровом питании, сегодня немало. Эксперт советует обратить внимание на кокосовую муку: не являясь зерновой культурой, она содержит много клетчатки, белка и всего 9 г насыщенных жиров на 100 г муки – они не откладываются на боках, а ускоряют метаболизм. Хороша и гречневая мука – она содержит массу полезных витаминов и микроэлементов.

«Но мука из обычной гречки имеет горьковатый привкус. Поэтому для выпечки блинов и вообще десертов лучше использовать муку зеленой гречки – в ней польза и только польза, а еще нежный вкус», – поясняет Татьяна.

Нутрициолог отмечает, что тем, кто не хочет наносить вред фигуре, для блинов подойдет и рисовая мука. За счет этого продукта удается уменьшить калорийность блюда. Однако она противопоказана людям с диабетом – как и пшеничная, рисовая мука способна повышать инсулин. А вот ржаная мука прекрасно подходит диабетикам, рассказывает Татьяна и добавляет:

«Это медленный углевод с ценными полезными свойствами. При этом не вызывает повышения инсулина в крови. Но и тут есть свое ограничение – тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка или язвенными болезнями ЖКТ, такой продукт употреблять не стоит».

Наравне с мукой из зеленой гречки своими фаворитами в приготовлении блинов и другой выпечки Маралова называет овсяную и кукурузную муку: «Такие ингредиенты помогают приготовить не только менее вредное, а само по себе полезное блюдо, причем вкус блинов от этого нисколько не проигрывает».

Фитнес-тренер Мария Шустик рассказывает, что блинчики в рационе часто используют спортсмены. Ведь блюдо готовится просто, быстро и всегда есть возможность начинить его чем-нибудь полезным, отмечает эксперт и добавляет:

«Те, кто активно тренируется, любят добавлять в тесто для блинчиков протеин. Остальные компоненты – это молоко низкой жирности, отруби, сода, яйцо, немного соли. Такое блюдо более богато белком. При этом быстро и надолго насыщает, так что скушать целую стопку блинов точно не получится».

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