РИАМО - 26 фев. Наибольшая доля аварий (22%) с участием автобусов в Подмосковье приходится на утренние часы - с 09:00 до 11:59, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Столяров.

Он также назвал территории, где случается большего всего ДТП с автобусами.

«Чаще всего аварии происходят на территориях обслуживания ОГИБДД по городским округам Балашиха, Люберцы, Наро-Фоминский, Богородский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Раменский, Солнечногорск, Ступино, в городах Королеве, Домодедове, Дубне и Химках, а также на Ярославском, Рязанском, Минском и Егорьевском шоссе», - сказал Столяров.

В 2019 году в Московской области зарегистрировали 272 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, что на 15% меньше, чем в 2018 году. В этих ДТП погибли 30 человек, 421 человек получил телесные повреждения. При этом 118 аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.