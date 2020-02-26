РИАМО - 26 фев. В Роспотребнадзоре российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, так как там выявили вспышку коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Роспотребнадзор <…> не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (Covid-19)», — говорится в материале.

По данным Роспотребнадзора, в Южной Корее зафиксировали свыше 1 тысячи заразившихся коронавирусом, из них 12 человек погибли в связи с заболеванием.

В Иране число заболевших достигло 95 человек, а летальных исходов – 15. В Италии зарегистрировали 322 случая заражения вирусом и 11 погибших от него, при этом все смертельные исходы произошли в северных областях территории страны — в Ломбардии и Венето.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса, который получил официальное название Covid-2019. Согласно последним данным, заражены 81 тысяча человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.