РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Пенсионеры из подмосковных Люберец посетили Спасо-Бородинский женский монастырь и дом-музей художника Сергея Герасимова в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду в рамках программы «Активное долголетие» жители Люберец старшего возраста посетили Можайский городской округ.

«Они побывали в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, Спасо-Бородинском женском монастыре, доме-музее художника Сергея Герасимова», - говорится в сообщении.

Любой люберчанин старшего возраста может присоединиться к программе «Активное долголетие» и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на участие через портал www.dolgoletie.mosreg.ru, мобильное приложение «Соц.услуги» или обратиться в комплексный центр социального обслуживания.