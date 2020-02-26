РИАМО – 26 фев. Президент России Владимир Путин рассказал, что активная общественность сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова, при этом Путин отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, сообщает ТАСС.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо. По этому событию работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан», — сказал Путин.

Он добавил, что следствие нужно вести без суеты.

Летом 2019 года полицейские из УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей.