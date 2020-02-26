РИАМО - 26 фев. Задержанный в Москве вербовщик украинской организации «Правый сектор» (деятельность запрещена в РФ - ред.) Игорь Пирожок осужден на четыре года колонии, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчина являлся сторонником праворадикальных взглядов и разделял идеи украинского национализма. Пирожок создал отряд для помощи украинским силовиками в Донбассе и был ярым противником воссоединения Крыма с Россией.

«В январе 2018 года в целях увеличения численности экстремистской организации «Правый сектор» и распространения ее идеологии на территории России гражданин Украины Игорь Пирожок прибыл в Московский регион, где приискал двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность организации», – говорится в сообщении.

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также оправдании террористической деятельности.

Пирожка приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему запретили пользоваться интернетом и администрировать группы в течение трех лет.