РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Волонтеры подмосковного Подольска спасли от уличных собак ястреба, который застрял когтями в пойманном голубе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе на улице Ленина в микрорайоне Климовск прохожие обнаружили ястреба – хищника, который освежевывал свежепойманного голубя. Происшествием заинтересовались не только люди, но и гулявшие поблизости собаки. Взлететь и спастись от них ястреб самостоятельно не смог – когти застряли в «обеде». Пришлось людям спасать пернатого, чему он не сильно сопротивлялся. Волонтеры принесли птицу домой, а затем отвезли в реабилитационный центр», – говорится в сообщении.

В настоящее время ястреб проходит лечение от инфекции в лапе, чувствует себя хорошо, ест с аппетитом мышей и готовится к возвращению на волю. После лечения его выпустят в естественную среду обитания, но уже подальше от города.