РИАМО - 26 фев. В Москве началась сплошная дератизация и отлов безнадзорных животных для предотвращения распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По словам главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, в городе приняты беспрецедентные меры по предотвращению завоза нового коронавируса.

«Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных. Сегодня проводятся все меры профилактического характера», – сказала Андреева.

Она подчеркнула, что в аэропортах принимаются противоэпидемические меры, в том числе проверяются прилетающие из Китая.

«Уже другие рейсы отслеживаются, транзитные рейсы. Создается комплекс всех противоэпидемических мероприятий, которые сегодня защищают город», – заявила она.

Кроме того, в данный момент Роспотребнадзор проводит широкую разъяснительную работу с населением в СМИ, соцсетях и в общественном транспорте.

«Мы сможем предотвратить завоз и распространение в Москве этой страшной инфекции», – заверила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заражены 81 тысяча человек. Порядка 2,7 тысячи зараженных пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.

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