РИАМО - 26 фев. В Московской области показатель младенческой смертности по итогам 2019 года снизился на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил 3,9% на 1 тысячу родившихся живыми, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Московской области работает развитая сеть перинатальных центров, оснащенных современным медоборудованием, трудятся медицинские специалисты экстра-класса. Благодаря этому удается выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела – от 490 граммов», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что это позволяет добиваться значительных результатов в борьбе за жизнь каждого ребенка. Смертность младенцев в Подмосковье значительно ниже, чем средние показатели по стране, почти на 20%, и на 11,4% меньше, чем в ЦФО.

По ее словам, в регионе работают шесть перинатальных центров самого высокого – третьего уровня, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

Проект «Стань мамой в Подмосковье» действует с сентября прошлого года. Благодаря комплексной услуге каждая мама имеет возможность не выходя из палаты получить первые документы малыша.

Также в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Подмосковье стало первым регионом в России, где введена подобная мера поддержки.

В прошлом году в Подмосковье заработал единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Позвонив по телефону 8-800-550-30-03, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.