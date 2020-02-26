РИАМО – 26 фев. Скончался директор департамента финансового планирования министерства обороны России Максим Лоскутов, он работал в ведомстве с 2013 года, сообщает РЕН ТВ.

«В Москве умер директор департамента финансового планирования министерства обороны Российской Федерации, член Наблюдательного совета ЦСКА Максим Лоскутов. Ему было 49 лет», — говорится в сообщении.

Лоскутов более 10 лет работал на руководящих должностях в сфере экономики и финансов. С 2013 года работал в Минобороны России. Сначала был назначен на должность замдиректора департамента бюджетного планирования и социальных гарантий ведомства, затем был назначен директором этого департамента.

Лоскутов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.