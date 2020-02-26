РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. В Королеве местный житель украл сумку в ночном клубе, подозреваемый задержан, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в помещении ночного клуба, расположенного на проспекте Королева, похитил сумку, в которой находилось два мобильных телефона и портативное зарядное устройство. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 28-летний местный житель. В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД России по Королеву возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.