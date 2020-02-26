РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Мошенники под видом работников газовой службы обманом предлагают заменить газовые краны в домах доверчивых жителей Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Снова на «удочку» к мошенникам попалась доверчивая старушка. В настоящее время по квартирам в микрорайоне Климовск ходят молодые люди в форме (а порой и в обыденной одежде). Они действуют как психологи и предлагают заменить газовые краны за 10 тысяч рублей. Будьте бдительны и осторожны», - говорится в сообщении.

Если у жителей заключен договор со специализированной организацией на техобслуживание внутридомового газового оборудования, то нужно звонить в данную организацию и уточнять, проводится ли плановое техническое обслуживание в доме.

«Специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием газового оборудования, обязана выдать предписание на замену газового крана. Работа по замене газового крана проводится на основании заявления. Также сотрудники газовой службы всегда одеты в форму с логотипами, вышитыми на спине (название организации) и на грудном кармане (ФИО). У сотрудников газовой службы всегда при себе удостоверение», - отмечается в сообщении.