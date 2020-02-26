РИАМО - 26 фев. В последний день фестиваля «Московская Масленица», 1 марта, пройдут гастрономические шоу, в которых гости мероприятия под руководством опытных поваров посоревнуются в приготовлении самых вкусных блинов, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Кулинарные «сражения» пройдут 1 марта с 15:00 до 17:00 на сценах четырех площадок фестиваля: на улицах Хачатуряна и Тимирязевской, на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде», – говорится в сообщении.

Участниками баттлов смогут стать все желающие гости фестиваля – взрослые и дети от 6 лет. Сражаться за звание победителя будут по две команды из четырех участников, которые будут печь блины с самыми разнообразными начинками.

Профессиональные повара помогут командам на сцене, а ведущие не дадут заскучать зрителям и проведут занимательную интерактивную программу. Для того чтобы повысить шансы попасть в команду, можно подготовиться заранее: придумать масленичные костюмы, сочинить веселые речевки и запастись хорошим весенним настроением.

Жюри баттла будет состоять из гостей «Московской Масленицы». На роль экспертов на каждой площадке пригласят по пять посетителей, которые получат таблички с оценками от 1 до 5. Основные критерии оценок: презентация команды, красивая подача и самое главное – вкус блинов.

Кулинарные баттлы в рамках цикла мероприятий «Московские сезоны» проходят традиционно. Например, в 2019 году на фестивале «Золотая осень» команды гостей соревновались в приготовлении десертов из сезонных продуктов, а на фестивале «Цветочный Джем» – готовили варенье из ягод и фруктов.