РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Доктора наук из Люберец смогут поучаствовать в конкурсе на соискание губернаторской премии в сфере науки и инноваций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

К участию приглашаются доктора наук не старше 40 лет, кандидаты наук и научные работники без степени до 35 лет. Претенденты могут подать заявки до 31 марта.

«Участие в конкурсе предоставляет молодым ученым возможность не только получить денежную премию (она составляет 700 тысяч рублей), но и презентовать свои разработки и достижения», - говорится в сообщении.

В нынешнем году к рассмотрению принимаются новые научные достижения, соответствующие приоритетным для Подмосковья направлениям развития науки, технологии и техники.