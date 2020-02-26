РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Доктора наук из Люберец смогут поучаствовать в конкурсе на соискание губернаторской премии в сфере науки и инноваций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
К участию приглашаются доктора наук не старше 40 лет, кандидаты наук и научные работники без степени до 35 лет. Претенденты могут подать заявки до 31 марта.
В нынешнем году к рассмотрению принимаются новые научные достижения, соответствующие приоритетным для Подмосковья направлениям развития науки, технологии и техники.
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