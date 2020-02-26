РИАМО - 26 фев. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Химкинском бульваре в столице, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 26 февраля 2020 года в съемной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями, которая скончалась на месте происшествия», — сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас выясняются обстоятельства преступления и устанавливается причастный к совершению убийства.

По словам Ивановой, предварительно установлено, что погибшая оказывала услуги интимного характера.