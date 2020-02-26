РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Активисты из Королева примут участие в культурном субботнике в Калуге, сообщил «РИАМО в Королеве» координатор проекта Андрей Чермошенцев.

Акция по уборке объектов культурного наследия стартовала в Королеве в 2019 году. В нынешнем году активисты расширяют географию субботников и первым городом, где решено провести культурный субботник, стала Калуга.

«В 2019 году мы провели более 20 субботников на территории объектов культурного наследия городского округа Королев. В июне мы поедем на субботник в Калугу. Принять участие в акции могут все желающие. Субботник предполагает уборку территории объектов культурного наследия и бесплатные экскурсии», - сказал Чермошенцев.

Точную дату и объекты для уборки определят сами жители Калуги.

Чермошенцев добавил, что благодаря культурным субботникам удалось найти инвестора на восстановление заброшенной усадьбы Лапино-Спасское. В настоящее время с потенциальным собственником ведутся переговоры в администрации города по всем организационным вопросам. Инвестор планирует взять усадьбу в льготную аренду по программе «Рубль за квадратный метр», провести реставрацию и создать в усадьбе культурный центр.

Акция «Культурный субботник» направлена не только на уборку территории вокруг объектов культурного наследия города. Гораздо важнее привлечь внимание местных жителей к исчезающему культурному наследию, а в идеале — найти инвесторов, которые бы привели в порядок старинные постройки.

Помимо Калуги, культурные субботники этим летом планируют провести в Твери, Смоленске, Ставрополе и Саратове. Следить за информацией можно в группе «Культурных субботников» в соцсети «ВКонтакте».