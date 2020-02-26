РИАМО - 26 фев. Водителей Подмосковья предупредили, что на территории региона возможен рост дорожно-транспортных происшествий, так как из-за прогнозируемого снега с дождем видимость на дорогах может быть затруднена, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует водителям не выезжать на дорогу на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами», – говорится в сообщении.

В министерстве также посоветовали пешеходам соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, не ходить по обочинам, а в темное время обязательно носить световозвращающие элементы на одежде.

Ранее сообщалось, что облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидают жителей Московской области в среду, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов.