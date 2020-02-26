РИАМО - 26 фев. Из-за нарушения условий исполнения контракта сведения в отношении ООО «Авеста» подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Ранее в антимонопольную службу поступило обращение МБУ Ленинского городского округа «ДорСервис». Учреждение заключило с ООО «Авеста» контракт на монтаж арт-объекта «Волк», однако компания нарушила условия исполнения. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Изучив материалы дела, а также выслушав доводы сторон, в Московском областном УФАС России решили, что сведения в отношении ООО «Авеста» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.