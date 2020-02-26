РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В нынешнем году энергетики компании «Россети Московский регион» отремонтируют более 30 трансформаторных подстанций в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») приступили к реализации ремонтной программы, запланированной на этот год. Тем самым ознаменовав начало подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/21 года.

«В текущем году на территории городского округа Мытищи планируется отремонтировать более 17 километров воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ, более 5 километров кабельных линий, 37 трансформаторных подстанций, предстоит заменить 139 опор ВЛ 0,4-10 кВ. От древесно-кустарниковой растительности будут расчищены более 60 гектаров просек возле ВЛ 0,4-10 кВ», - говорится в сообщении.

Главная цель выполняемого комплекса мероприятий – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей с наступлением холодов и пиковых нагрузок. Энергетики «Россети Московский регион» традиционно сосредотачивают свое внимание на качественном выполнении эксплуатационных работ по энергооборудованию, своевременном и качественном выполнении основных этапов ремонтной программы.

«На качественной подготовке к грядущему осенне-зимнему периоду положительно скажется и применение цифровых технологий, внедряемых в рамках масштабной программы, направленной на цифровую трансформацию электросетевого комплекса «Россети Московский регион», - говорится в материале.