РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. УК подмосковного Подольска заменила сломанный радиатор в одном из подъездов микрорайона Климовск после обследования, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания МУП «СЕЗ» в ходе обследования установила, что в одном из подъездов жилого дома №5 по улице Садовой в микрорайоне Климовск вышел из строя радиатор.

«Управляющей компанией МУП «СЕЗ» было принято решение произвести его замену. Работа специалистами выполнена оперативно», - говорится в сообщении.

Сантехники управляющей компании выполняют при необходимости ремонтные работы круглогодично.