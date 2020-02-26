РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Учащихся школы №4 городского округа Мытищи посвятили в эколята, сообщается на сайте администрации горокруга.

25 февраля в мытищинской теплосети прошел экоурок, в мероприятии приняли участие ученики школы №4.

«Ребятам рассказали, кто такие Тихоня, Умница, Елочка и Шалун, но главным событием экоурока стало посвящение школьников в эколята. Им вручили специальные значки и свидетельства «Эколенок». Продолжился экоурок уже в котельной, которая работает на возобновляемом источнике энергии - древесном топливе. Сюда были приглашены уже старшеклассники - участники экодвижения», - говорится в сообщении.

Данный теплоэнергетический комплекс был введен в эксплуатацию в 2017 году. Тепло, вырабатываемое от древесного топлива, поступает в общий с обычной газовой котельной тепловой коллектор. Во время урока ребята проявили большой интерес к работе подобного оборудования, задавали много вопросов.

Экоурок для ребят проводил детский писатель, сопредседатель совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, соруководитель проекта «Эколята» Владимир Зотов. Церемонию посвящения провели член Совета Федерации Татьяна Гигель, член комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Михаил Борушков, замглавы администрации горокруга Мытищи Светлана Лысенко и начальник контрольного управления Сергей Покатило.





