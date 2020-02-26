РИАМО - 26 фев. В Подмосковье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организовали конкурс сочинений среди школьников «Путь моего героя (личная история)», участие в нем могут принять учащиеся 5-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Конкурс организован Минобразования Подмосковья и Главным управлением по информационной политике Московской области. Участники смогут рассказать о подвиге членов их семей в годы Великой Отечественной войны.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковных школах проходит множество мероприятий патриотической направленности. Важность этой темы сложно переоценить, поэтому мы стараемся уделять ей особое внимание в каждом образовательном учреждении», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, конкурс даст школьникам повод окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением.

Сам конкурс будет проходить в несколько этапов, а его итоги намерены подвести уже в конце марта. Работы будет оценивать независимое жюри, в которое войдут учителя русского языка и литературы.

«Конкурс поможет не просто развить творческие способности школьников, но и привлечь внимание подрастающего поколения к значимости таких слов, как «ветеран», «победа», «подвиг», «родина», позволит ребятам узнать больше об истории своей семьи, своей страны. У нас в регионе живет много внуков и правнуков героев Великой Отечественной войны, в том числе тех, кто воевал в этих местах, защищал от фашистов столицу нашей Родины. Поэтому я уверена, что благодаря конкурсу мы познакомимся с сотнями самых разных личных историй. Может быть, даже узнаем о неизвестных до этого подвигах. Лучшие сочинения будут опубликованы в наших областных газетах», – отметила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Тридцать лучших работ опубликуют в газетах «Подмосковье сегодня» и «Подмосковье неделя» в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

Более подробную информацию о конкурсе и условия участия в нем можно узнать в управлениях образованием городских округов Московской области и на сайте.