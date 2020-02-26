РИАМО - 26 фев. В Москве во втором квартале 2020 года приступят к работам по модернизации противопожарной системы в 44 медицинских учреждениях, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях. Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры. Противопожарная система на этих объектах в настоящий момент уже не отвечает современным нормам и требованиям безопасности», - сказал Бирюков.

В частности, противопожарную систему модернизируют в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Первой градской больнице, Филатовской детской больнице и Центре патологии речи. Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вести работы, составит 900 тысяч квадратных метров.

По словам Бирюкова, все противопожарные системы будут отечественного производства.

«Все работы будут проводиться в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала. В зависимости от площади объекта здравоохранения для выполнения работ потребуется от трех до пяти месяцев», - уточнил Бирюков.