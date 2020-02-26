РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Ветерану Великой Отечественной войны Лидии Дедимодой из Люберец вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Сотрудники территориального отдела Октябрьский вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» ветерану Великой Отечественной войны Лидии Кирилловне Дедимодой», - говорится в сообщении

Сотрудники пожелали ей долголетия и здоровья.