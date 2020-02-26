РИАМО - 26 фев. Антимонопольная служба выявила нарушения при проведении аукциона на поставку медицинской мебели для поликлиники Одинцовской ЦРБ, направлено обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление ФАС РФ по Подмосковью поступила жалоба от ООО «ПромКомплект» на действия министерства строительного комплекса Московской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинской мебели с учетом доставки, разгрузки, сборки, монтажа и вывоза мусора. Победитель аукциона должен был оснастить корпус поликлиники №1 Одинцовской ЦРБ, который находится по адресу: Одинцово, улица Бирюзова, дом 3.

«При рассмотрении жалобы установлено, что комиссия по осуществлению закупок министерства строительного комплекса Московской области неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявки участника закупки», - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела, выслушав доводы сторон, в Московском областном УФАС России признали неправомерными действия комиссии по осуществлению закупок заказчика.

Министерству строительного комплекса Подмосковья направлено обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.