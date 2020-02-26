РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Рабочие планируют спилить аварийные деревья вдоль проезжей части проспекта 50 лет Октября в микрорайоне Подольска до 15 марта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация МБУ «ПКБ» продолжает работы по санитарной обрезке и спилу аварийных деревьев в микрорайоне Климовск. Так, на днях рабочие приступили к спилу деревьев вдоль проезжей части проспекта 50 лет Октября.

«До 15 марта работы по обрезке деревьев вдоль вышеуказанной улицы планируется завершить, после чего будут начаты работы по спилу сухостоя и уборке валежника вдоль улицы Победы», - говорится в сообщении.