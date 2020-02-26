РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Автобусную остановку возле коттеджного поселка «Артек» в Красногорске планируют установить до конца марта нынешнего года, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

Пользователь e_chasovskikh в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Эльмиры Хаймурзиной попросил обратить внимание на проблему отсутствия остановки общественного транспорта возле коттеджного поселка «Артек».

«Строители вашего поселка не выполнили технические условия по присоединению к региональной дороге. Были получены отрицательные заключения о возможности организации остановки в обоих направлениях от Мосавтодора, Мострансавто и Госавтоинспекции», - пояснил Владимирский.

По его словам, администрация с проектировщиками подготовили три варианта проектов для всех надзорных служб, провели комиссионный объезд.

«Готовим документы на внесение в реестр остановочного пункта. После этого будет реконструкция разметки. Обустройство кармана в направлении деревни Козино. Перенос пешеходных переходов. Все работы планируем закончить до конца марта», – заключил Владимирский.