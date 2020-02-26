РИАМО - 26 фев. Следователи назначили доследственную проверку по информации СМИ о том, что московскую пенсионерку насильно определили в частный дом престарелых, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

По данным СМИ, пожилую женщину поместили в дом престарелых после оформления завещания на недвижимость в центре Москвы.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,- говорится в материале.