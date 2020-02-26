РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. 80 мест памяти воинской славы приведут в порядок к юбилею Победы в подмосковном Красногорске, данные работы будут проведены по поручению главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«К 75-летию Великой Победы все 80 мест воинской славы нашего округа должны быть приведены в порядок. В преддверии праздника необходимо организовать субботники, в том числе с участием трудовых коллективов округа», - сказала Хаймурзина.

Ремонтные работы проведут на памятниках, установленных на всех территориях городского округа. Всего в списке 21 объект. Так, на центральном мемориале на улице Циолковского в Красногорске запланированы ремонт покрытия, замена облицовочных плит, высадка зеленых насаждений, восстановление газонов, покраска металлических поверхностей. На мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево будут обустроены тротуары, отремонтированы памятники, покрашены металлические детали. На Могиле неизвестного солдата в деревне Козино обустроят тротуары, восстановят газоны, покрасят скамейки и высадят зеленые насаждения.