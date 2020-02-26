РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Свет отключат в нескольких населенных пунктах Домодедова 27 февраля в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

Жители домов останутся без света на 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

«В связи с работами, проводимыми в электросетях по расчистке трассы, ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Сырьево», - говорится в сообщении.

Также нарушение электроснабжения ожидается в микрорайоне Востряково, в доме №17 на улице 2-я Овражная, на улицах Звездная, Комсомольская (дома №№1-25), Парковая (дома №№2-38), Проспект 1-го Мая (дома №№1-47), а также в микрорайоне Белые Столбы на улицах Вольная, Свободы, Благодатная.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», а также по телефону «Светлой линии» 8(800)700-40-70 или в диспетчерской «Южных сетей» 8(496)794-39-27.