РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Портал «РИАМО в Красногорске» разыгрывает 10 пар билетов на юбилейную выставку кошек «Кэтсбург 2020» в выставочном центре «Крокус Экспо» среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы выиграть билеты, нужно быть подписчиком страницы «РИАМО в Красногорске» в соцсети «ВКонтакте» и поделиться фотографией своего любимого питомца в комментариях к посту https://vk.com/krasnogorskriamo?w=wall-162652383_8948. Можно разместить фото не только кошки, но и собаки. Те участники, чьи фото наберут больше всего лайков, получат по 2 билета в одни руки.

Итоги розыгрыша будут подведены 2 марта до 18:00.

В 2020 году одна из крупнейших в стране выставок кошек «Кэтсбург» празднует свое 10-летие. Зрителей ждут более 1000 кошек 50 различных пород из лучших питомников России и зарубежья, шоу-программа и развлечения с веселыми аниматорами.

Мероприятие пройдет 7 и 8 марта. Победители смогут получить билеты на стойке регистрации прессы в дни проведения мероприятия.