РИАМО - 26 фев. На портале mos.ru запустили пилотную версию чат-бота для пользователей сайта, виртуальный помощник поможет зарегистрироваться на портале, оплатить ЖКХ и записаться к врачу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале mos.ru в тестовом режиме начал работать чат-бот. Виртуальный помощник учится консультировать пользователей по вопросам, которые касаются работы портала и его сервисов. Он принимает обращения в онлайн-чате службы поддержки mos.ru», - говорится в сообщении.

Виртуальный помощник был разработан на базе общегородского контакт-центра департаментом информационных технологий Москвы. На данный момент в чат-бот заложено свыше 16 тысяч сценариев. Он может обрабатывать около 25% обращений жителей.

Чат-бот может оперативно ответить на вопросы, касающиеся записи к врачу и оплаты услуги ЖКХ. Также он подскажет, как зарегистрироваться на портале и найти тот или иной сервис. В случае, если чат-бот не может ответить, он обращается за помощью к оператору службы поддержки.

«Если какая-либо рекомендация подошла, оператор в один клик отправляет ответ пользователю, а бот запоминает это решение и учится на основе действий сотрудника. Это позволит сделать чат-бот не только консультантом по простым и популярным вопросам, а полноценным помощником для жителей», — отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Виртуальный помощник находится во вкладке «Обратная связь» на портале mos.ru.

Робот-консультант в будущем снимет нагрузку с операторов.