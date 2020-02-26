РИАМО - 26 фев. Двухэтажное здание площадью более 1,8 тысяч квадратных метров на Новом Арбате в Москве сможет арендовать на пять лет победитель городского аукциона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание площадью 1818 квадратных метров находится в семи минутах ходьбы от станции метрополитена «Смоленская» — практически на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.

«Ставка арендной платы за один квадратный метр на старте составляет 14 100 рублей. Учитывая расположение и технические характеристики здания, инвестор сможет рассчитывать на достаточно краткие сроки окупаемости. Кроме того, здание полностью готово к дальнейшей эксплуатации — процесс износа составляет всего 37%, имеется полное подключение ко всем инженерным коммуникациям», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что местоположение является самым главным преимуществом здания, так как на Новом Арбате всегда собираются туристы и жители Москвы.

«Это один из тех факторов, на которые обращают внимание инвесторы, участвующие в торгах. Традиционно на аренду объектов, расположенных в центре, претендуют семь-восемь участников, что еще раз подтверждает востребованность этих локаций. Назначение у лота уже достаточно широкое — победителю аукциона предлагается открыть здесь ресторан или разместить объекты торговли», — заявил Щербаков.

Сейчас здание находится в оперативном управлении ГБУ ЭВАДЖ. Подать заявку на участие в аукционе можно до 6 марта. Вся лотовая документация доступна на инвестиционном портале Москвы.