РИАМО - 26 фев. В отношении 32-летнего жителя Москвы, задержанного за рулем «Бэтмобиля» на Кутузовском проспекте, завели административный протокол по статье 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники первого отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции – «Бэтмобиля», - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным правоохранителей, «Бэтмобиль» не был зарегистрирован в государственных органах, а также не имел сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении. Машину собрали в частной мастерской.

В ходе разбирательства в отношении водителя необычного авто вынесено два определения о возбуждении дел об административном правонарушении по статьям 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр или технический осмотр».

Сам «Бэтмобиль» эвакуировали на штрафстоянку.