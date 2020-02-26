РИАМО - 26 фев. Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Лотошине, в деревне Мармыли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении двух артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет», - говорится в сообщении.

Снаряды обнаружили на расстоянии 150 метров от жилых домов. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на среду.