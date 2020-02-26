РИАМО - 26 фев. В Московском зоопарке появились на свет трое щенков гривистого волка, детеныши уже начали выходить в открытую часть вольера, их можно увидеть на старой территории зоосада недалеко от вольера овцебыков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка, одного из самых редких представителей семейства псовых. В природе их можно встретить на территории травянистых и кустарниковых саванн Латинской Америки. Вид занесен в Международную Красную книгу», - говорится в сообщении.

Родителей малышей зовут Эмилия (ее привезли из чешского зоопарка) и Фалькао (его доставили из Тирпарка, Германия). Родившиеся щенки стали их первым потомством в столичном зоопарке. Их знакомство проходило под наблюдением зоологов, которым потребовалось несколько месяцев, чтобы сформировать пару.

«Получить потомство у гривистых волков в первый год после их знакомства — большая удача для нашего зоопарка. Чтобы добиться размножения этих животных, порой требуется несколько лет. <…> У посетителей появилась возможность понаблюдать за семейством этих хищников. Гривистые волки живут на старой территории неподалеку от экспозиции «Кошачий ряд» и вольера овцебыков. Трое родившихся щенков останутся с родителями в течение ближайшего года», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что, когда малыши подрастут, они отправятся в один из ведущих европейских или отечественных зоопарков, чтобы обзавестись собственной стаей и потомством.

Гривистые волки — редкие представители фауны Латинской Америки. Популяция этих животных продолжает снижаться из-за браконьерства, уничтожения естественной среды обитания и кормовой базы. По данным зоологов, численность гривистых волков в дикой природе не превышает 17 тысяч особей. Чтобы сохранить этих хищников, была создана европейская популяционная программа, в которой принимает участие и Московский зоопарк.