РИАМО - 26 фев. На портале «Узнай Москву» появились пять новых маршрут по интерьерам знаменитых памятников архитектуры, в онлайн-тур вошли гостиница «Националь», особняк Морозова, дом золотопромышленника Стахеева, особняк чаеторговца Высоцкого и пять павильонов ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Серия онлайн-туров по архитектурным памятникам — популярный городской проект. Он дает возможность не спеша рассмотреть убранство и детали интерьеров знаменитых московских зданий. Сервисом уже успели воспользоваться более 19 тысяч раз. Отправиться на виртуальную экскурсию можно в любое время, из любой точки страны и мира», — отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Особняк Морозова, архитектором которого является Федор ШехтелЬ, находится в Подсосенском переулке. Последним владельцем эклектичного здания был коллекционер фарфора, гравюр и икон Алексей Морозов. На виртуальной экскурсии можно посетить и знаменитый готический кабинет, над росписью которого работал художник Михаил Врубель.

Дом золотопромышленника Стахеева располагается на Новой Басманной улице. Здание является ярким примером эклектики, фасады которого выполнены в стиле неогрек, залы — в стиле классицизм. В особняке присутствует рокайльная гостиная, готическая столовая и мавританская курительная.

«Гостиница «Националь» (Моховая улица, дом 15/1, строение 1) знаменита своими богатыми интерьерами и известными постояльцами. Здесь останавливались Федор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков», - добавляется в материале.

Также во время прогулок можно посетить особняк чаеторговца Высоцкого, который располагается в переулке Огородная Слобода, и заглянуть в павильоны № 71 «Атомная энергия», № 13 «Здравоохранение», № 34 «Космос», № 58 «Земледелие» и № 62 «Охрана природы» на ВДНХ.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержит описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутов.