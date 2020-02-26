РИАМО - 26 фев. В результате крупного пожара на складе в подмосковном Красногорске, в поселке Новый, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре от очевидца поступило на пульт диспетчера в полночь в среду.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение тюков с резиновой крошкой между складами на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 3:30 пожар удалось локализовать на площади 4,4 тысячи квадратных метров. В 7:22 было ликвидировано открытое горение.