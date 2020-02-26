РИАМО - 26 фев. Спасателям утром в среду удалось потушить пожар на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково в Раменском округе Подмосковья, там горели поддоны (паллеты), сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В МЧС 25 февраля сообщили о пожаре по адресу: Раменский округ, деревня Нижнее Мячково.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось очаговое горение паллет на уличной площадке размерами 50 на 50 метров и горение паллет внутри заброшенной фермы, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 19:25 25 февраля пожар был локализован, в 20:25 – ликвидировано открытое горение, а в 06:25 в среду пожар был потушен.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.