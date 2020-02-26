РИАМО - 26 фев. На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» с 1 апреля планируют проводить выставки, посвященные истории, культурной и социальной жизни субъектов Российской Федерации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ВДНХ всегда была местом, где регионы страны могли продемонстрировать свои достижения. В советское время здесь работали павильоны Московской и Ленинградской областей, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов. Мы решили возродить эту традицию на качественно новом современном уровне — это цель проекта «Регионы: открытие», который запускается на ВДНХ», — сказал генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

В новом проекте на ВДНХ примут участие несколько регионов России, в частности, Нижегородская, Ростовская, Пензенская области, республики Карелия, Марий Эл и другие.

Выставки планируют проводить с 1 апреля, каждая экспозиция будет работать в течение месяца. Свердловская область первой представит свои достижения и культурные особенности.