РИАМО - 26 фев. На стройплощадке на Каспийской улице в столице произошел пожар, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 25 февраля в МЧС сообщили о пожаре в строительных бытовках на территории стройплощадки по адресу: улица Каспийская, дом 30, корпус 3.

«К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По данному адресу на территории стройплощадки происходило загорание строительных бытовок на общей площади 60 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарные смогли не допустить распространения огня и быстро потушили пожар.

Информация о пострадавших не поступала.