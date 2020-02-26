РИАМО - 26 фев. Уже свыше 260 тысяч жителей столицы оформили и начали пользоваться электронной медицинской картой, новый сервис стал доступен в середине января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронная медицинская карта стала доступна для пациентов московских медучреждений с 14 января.

«Мы видим, что сервис востребован. <…> Недавно мы открыли доступ родителям к прививочным картам их детей. Теперь более 1,9 миллиона оцифрованных прививочных карт детей доступны онлайн. Каждый родитель может посмотреть информацию о всех выполненных прививках. Все данные о новых прививках также будут заноситься в электронную медкарту ребенка», — сказала заместитель vэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты столичных поликлиник с помощью электронной медкарты могут посмотреть протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Кроме того, в этом году в новом сервисе будут доступны выписанные рецепты, выданные направления, записи на прием, информация о диспансеризации и вызовах врачей скорой помощи.

По словам Раковой, в течение нескольких месяцев в сервис внедрят возможность самостоятельно загружать в электронную медкарту результаты анализов, снимки, выписки и консультации. Документы необходимо будет всего лишь отсканировать и загрузить в карту.

Также в опцию для самостоятельного внесения планируется добавить возможность заполнения анкет с анамнезом жизни и с семейным анамнезом. Так, родители смогут загружать отсканированные документы о прививках, которые сделаны в частных или федеральных клиниках.

Оформить доступ к ЭМК могут пациенты столичных поликлиник старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС. Для получения доступа нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и подтвердить личность в любом центре госуслуг «Мои документы», предъявив паспорт и СНИЛС. Доступ к карте предоставляют в течение пяти рабочих дней.